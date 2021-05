Stand: 18.05.2021 10:41 Uhr Rostock: A-Rosa will Flusskreuzfahrten bis Mitte Juni wieder aufnehmen

Das Rostocker Flusskreuzfahrtunternehmen A-Rosa plant eine Wiederaufnahme der Kreuzfahrten in allen Fahrtgebieten. Der Neustart für Fahrten in Portugal, auf dem Rhein und der Donau werde für Mitte Juni vorbereitet, erklärte der Geschäftsführer Jörg Eichler. Bis Ende Juni sollen auch die Fahrten in Frankreich wieder aufgenommen werden. Das Hygienekonzept werde den Regularien in den jeweiligen Gebieten angepasst, so Eichler. | 18.05.2021 10:40