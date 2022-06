Stand: 28.06.2022 14:44 Uhr Rostock: 900 Segler zur Warnemünder Woche vom 2. bis 10. Juli erwartet

Nach Corona-bedingtem Totalausfall 2020 und abgespeckter Variante 2021 geht die 84. Warnemünder Woche in diesem Jahr wieder breiter aufgestellt über die Bühne. Wie am Dienstag auf der Pressekonferenz verkündet wurde, werden zwischen dem 2. und 10. Juli rund 900 Segler aus 20 Nationen auf der Ostsee unterwegs. Außerdem gibt es zur Eröffnung am Sonnabend wieder den "niegen Ümgang" mit rund 2.000 Teilnehmern und neben anderen Attraktionen an Land nach zweijähriger Pause auch wieder das Beachhandball-Turnier und das Drachenbootrennen am Alten Strom. | 28.06.2022 14:43

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 28.06.2022 | 15:00 Uhr