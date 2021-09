Stand: 07.09.2021 08:04 Uhr Rostock: 60-jährige Frau bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Bei einem Wohnungsbrand im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel ist eine 60-jährige Frau schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr NDR 1 Radio MV sagte, sei gegen 1 Uhr ein Notruf eingegangen. Als die 20 Einsatzkräfte eintrafen, sei das Feuer schon erloschen gewesen. Die Verbrennungen der Frau waren aber so stark, dass sie erst in Rostock ins Krankenhaus und später in eine Spezialklinik nach Berlin gebracht wurde. das Feuer ist vermutlich von einer Kerze ausgelöst worden. | 07.09.2021 08:04