Stand: 13.04.2024 07:08 Uhr Rostock: 50 Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement

Unter dem Motto "Sich engagieren - Etwas bewegen" besteht heute die Möglichkeit, sich über viele Organisationen aus der Hansestadt und dem Landkreis Rostock zu informieren. In der Christophorusschule in der Gartenstadt halten auch zahlreiche Workshops Wissenswertes anschaulich bereit, sagt der Ehrenamtskoordinator beim DRK Rostock, Tobias Pollee. Umgekehrt können auch Vereine Fragen stellen - zum Beispiel zu Förderungen und Fortbildungen. Weitere Ehrenamtsmessen sollen folgen: Ende April in Wismar, im Mai in Greifswald und im Juni in Ludwigslust.

