Stand: 21.08.2021 15:27 Uhr Rostock: 400 Personen demonstrieren für Rettung afghanischer Ortskräfte

Die kritische Lage der afghanischen Ortskräfte in Kabul bewegt auch die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. In Rostock haben etwa 400 Menschen für ihre Rettung aus Afghanistan demonstriert. Gleichzeitig haben Frauen-Organisationen auf die Lage von Frauen und Mädchen in dem Land aufmerksam gemacht. Bereits gestern hatten in Wismar 150 Teilnehmer bei einer Mahnwache zur Solidarität mit der afghanischen Bevölkerung aufgerufen. | 21.08.2021 15:25