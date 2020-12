Stand: 12.12.2020 14:16 Uhr Rostock: 38-Jähriger unter Mordverdacht

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Aue (Landkreis Uelzen) ermittelt die Polizei gegen einen Tatverdächtigen aus der Region Rostock. Der 38-Jährige soll das Opfer auf ihrem Grundstück mit einem Gegenstand erschlagen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonnabend mitteilten. Der Mann habe die Tat gestanden, schweige aber zu den Hintergründen. Der mutmaßliche Täter hat sich nach der Tat per Telefon bei der Polizei gemeldet. Er ließ sich ohne Widerstand am Tatort festnehmen. | 12.12.2020 14:16