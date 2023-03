Stand: 24.03.2023 07:43 Uhr Rostock: 37-Jähriger bei Raub verletzt - Täter stehlen Handy

Ein 37-jähriger Mann ist in Rostock bei einem Raubüberfall in der Nacht vom Donnerstag durch mehrere Schläge ins Gesicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei flüchteten zwei männliche Tatverdächtige daraufhin mit dem Handy des Verletzten. Der 37-Jährige wurde für eine medizinische Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu der Identität der Täter dauert an. Die Polizei stellte im Rahmen der Fahndung zwei Personen in der Nähe des Tatortes fest. Ob die Personen mit dem Raub in Verbindung stehen, wird nun ermittelt.

