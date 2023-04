Stand: 30.04.2023 15:53 Uhr Rostock: 3.500 Besucher beim FiSH-Filmfestival

Das 20. Filmfestival im Rostocker StadtHafen (FiSH) ist am Sonntag mit der Ehrung der diesjährigen Preisträgerfilme zu Ende gegangen. Den mit 5.000 Euro dotierten Hauptpreis "Film des Jahres" gewann der Film "Alles gehört zu dir" der 20-jährigen Regisseure Mani Pham Bui und Hien Nguyen aus Berlin gewonnen, wie das Institut für neue Medien am Sonntag mitteilte. Den wettbewerbsübergreifenden und mit 1.001 Euro dotierten Publikumspreis sei an den Film „Die Telefonzelle“ von den 22-jährigen Regisseuren Kilian Bohnensack und Lukas März aus München gegangen. Knapp 3.500 Besucher haben das FiSH laut Veranstalter besucht. Festivalleiterin Hella Rihl verbuche das Event als vollen Erfolg.

