Rostock: 34-Jähriger steht wegen versuchten Mordes vor Gericht

Wegen versuchten Mordes steht von heute an ein 34 Jahre alter Mann in Rostock vor Gericht. Er soll unter anderen in Güstrow (Landkreis Rostock) die Gartenlaube seiner Freundin angezündet haben. Außerdem wird dem Deutschen vorgeworfen, vor ungefähr einem halben Jahr eine Gasflasche im Treppenhaus eines Miethauses aufgedreht zu haben. Laut einer Gerichtssprecherin leidet der Angeklagte an einer paranoiden Schizophrenie. Anfang Mai könnte es ein Urteil geben. | 08.04.2021 10:00