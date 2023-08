Stand: 24.08.2023 06:16 Uhr Rostock: 26 Teams bei Rennen der inklusiven Segel-WM

Im Rostocker Stadthafen ist am Mittwochabend offiziell die Inklusive Weltmeisterschaft im Segeln eröffnet worden. Dabei wurden bereits erste Trainingsfahrten unternommen. Am Donnerstag starten nun die kompetitiven Rennen des Turniers. Die 26 teilnehmenden Teams bestehen aus je einer Person mit und einer Person ohne Handicap aus sechs Nationen, unter anderem aus Australien und Norwegen. Noch bis Sonntag konkurrieren die Duos in zwei Bootsklassen um den WM-Titel. Für Mecklenburg-Vorpommern sind Leo Nüske und Annelie Kraatz aus Rostock mit dabei. Das Veranstaltungsareal am Stadthafen ist barrierefrei, die Wettkämpfe können auch auf dem Wasser von einem Schiff aus verfolgt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.08.2023 | 19:30 Uhr