Stand: 21.09.2023 13:42 Uhr Rostock: 26-Jähriger bei Verkehrsunfall ums Leben gekommen

Am Donnerstagmorgen ist bei einem Verkehrsunfall auf der B108 zwischen Laage und Teterow (Landkreis Rostock) ein junger Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei ist der 26-Jährige mit einem Transporter frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw geprallt. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass der Mann mit dem Transporter in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Aus welchem Grund er von seiner Fahrspur abkam, sei noch unklar. Der Lkw-Fahrer habe bei der Kollision leichte Verletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die B108 blieb mehrere Stunden gesperrt, der Sachschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt.





