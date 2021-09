Stand: 07.09.2021 07:22 Uhr Rostock: 23-Jähriger wegen versuchten Totschlags vor Gericht

In Rostock steht ein 23 Jahre alter Deutscher wegen versuchten Totschlags vor Gericht. Er soll einen Freund in dessen Wohnung in Güstrow angegriffen haben. Ihm wird vorgeworfen, im März dieses Jahres ohne jede Vorwarnung mehrfach auf den Mann eingestochen zu haben. Das Opfer erlitt dadurch Verletzungen an Hals, Oberkörper und Kopf. Der Mann soll sich anschließend im seinem Schlafzimmer verbarrikadiert haben und dann durch ein Fenster geflohen sein. Der 23-jährige mutmaßliche Täter war noch am selben Tag festgenommen worden. | 07.09.2021 07:22