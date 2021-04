Stand: 09.04.2021 14:26 Uhr Rostock: 23-Jährige wegen Drogenhandels in U-Haft

Eine 23-jährige Rostockerin ist wegen des Verdachts des Drogenhandels in Untersuchungshaft genommen worden. Die Ermittler fanden nach Angaben der Polizei am Donnerstag in ihrer Wohnung knapp 2,3 Kilogramm Marihuana, 1,5 Kilogramm Amphetamine, 120 Gramm Kokain, einen Schlagring, einen Elektroschocker sowie 1730 Euro Bargeld. Die Durchsuchung fand in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei in Hamburg statt, wo ebenfalls die Wohnung eines 39-jährigen Mannes durchsucht wurde. | 09.04..2021 14:25