Stand: 28.08.2020 17:36 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostock: 170 demonstrieren gegen Kreuzfahrten

In Rostock haben rund 170 Menschen gegen Kreuzfahrten protestiert.Sie zogen mit Transparenten und lauten Sprechchören durch die Innenstadt bis vor die Firmenzentrale der AIDA-Reederei. Zu der Demonstration hatte das Bündnis Rostock for Future aufgerufen. Kreuzfahrtschiffe seien wegen der Verbrennung von fossilen Treibstoffen "Klimakiller", so die Organisatoren. Das Bündnis forderte von der Rostocker Bürgerschaft, die Liegegebühren für Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde zu erhöhen und das Geld in den Klimaschutz zu stecken. | 28.08.2020 17:35