Stand: 14.11.2023 19:05 Uhr Rostock: 170 Teilnehmer bei der "Ocean Convention"

In Rostock hat am Dienstag die zweitägige "Ocean Convention" begonnen. Mehr als 170 Teilnehmer aus elf Nationen sind bei der Tagung vertreten. Thema ist unter anderem der Einsatz von Unterwasserrobotern bei der Beseitigung von Munition in den Weltmeeren. Ein Rostocker Start-Up präsentiert einen Unterwasserroboter namens "Buddy". Er ist ausgestattet mit sechs Triebwerken, 360-Grad-Kamerasystem und acht Scheinwerfern. Er kann zur Munitionsbergung und auch zur Wartung von Offshore-Windenergieanlagen eingesetzt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.11.2023 | 11:00 Uhr