Stand: 10.03.2021 11:08 Uhr Rostock: 1.000 Firmen und Einrichtungen nutzen Luca-App

In Rostock ist die Luca-App auf dem Vormarsch: Gut 1.000 Firmen und Einrichtungen nutzen die App zur digitalen Nachverfolgung von Kontakten, wie Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) NDR 1 Radio MV sagte. Die Luca-Schlüsselanhänger gebe es nun wieder in den Bürgerbüros. Damit können Menschen ohne Smartphone an der Kontaktregistrierung teilnehmen. Mecklenburg-Vorpommern hat als erstes Bundesland die Lizenz für die App gekauft. | 10.03.2021 11:08