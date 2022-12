Stand: 25.12.2022 07:31 Uhr Rossow: Betrunkener Autofahrer fährt Heiligabend in Veranda

Über 50.000 Euro Schaden sind in Rossow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) entstanden, als ein betrunkener Autofahrer in die Veranda eines Einfamilienhauses gefahren ist. Der Mann war Heiligabend auf der B 104 von der Straße abgekommen, durch ein geschlossenes Hoftor gefahren und in der Veranda eines Wohnhauses steckengeblieben. Verletzt wurde niemand, der Fahrer kam aber zur psychiatrischen Behandlung ins Krankenhaus. Noch während Retter versuchten ihn zu befreien, verhielt er sich aggressiv und trank vor den anwesenden Polizisten aus einer Flasche Vodka. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 1,96 Promille. Auch im Krankenhaus verhielt er sich weiter aggressiv. Insgesamt waren 25 Feuerwehrleute und mehrere Polizisten im Einsatz. Der Autofahrer wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, versuchten Angriffs auf Polizeibeamte, Beleidigung, Bedrohung, Volksverhetzung und Verwenden verfassungswidriger Kennzeichen verantworten müssen, seinen Führerschein hat die Polizei sichergestellt.

