Stand: 11.08.2023 07:41 Uhr Rosenow: Lkw stößt mit Pferd zusammen

In Rosenow bei Stavenhagen ist in der Nacht ein Lkw mit einem Pferd zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei lief das Tier plötzlich auf die Fahrbahn. Trotz einer Vollbremsung habe der Fahrer den Lkw nicht mehr rechtzeitig stoppen können. Ob das Pferd aufgrund seiner Verletzungen eingeschläfert werden muss, ist noch nicht klar. Die Halterin habe das Tier am Unfallort in Obhut genommen. Der 64-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

