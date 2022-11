"Rollkollektiv 4 Tore" gewinnt Stern des Sports MV Stand: 22.11.2022 18:27 Uhr Der große Stern des Sports in Silber geht nach Neubrandenburg: Das "Rollkollektiv 4 Tore" konnte im Landesfinale die Jury überzeugen.

Der Preis ist für Vereine aus dem Breitensport und soll ihre Bedeutung in der Gesellschaft würdigen. 31 Teilnehmer aus Mecklenburg-Vorpommern hatten sich beworben. Der erste Platz im Landesfinale ging an das "Rollkollektiv 4 Tore", ein Verein für BMX, Skateboard und Co., praktisch alles was Rollen hat. Randsportarten, die die Sportlerinnen und Sportler in Neubrandenburg etablieren konnten. Den zweiten Platz belegt die DLRG OG Prerow e.V., Platz drei geht an den Spiel- und Sportverein Kritzmow e.V.. Außerdem gewinnen die Mecklenburger Stiere Schwerin e.V. - Abteilung Goalball und der PSV Anklamer Peenerobben e.V. den vierten Platz.

Den ersten Preis bekam das Kollektiv für ihr Projekt "Sport verbindet, baut Vorurteile ab und Freundschaften auf". Neben einem Preisgeld von 2.500 Euro qualifiziert sich der Verein auch für das bundesweite Finale. Der große Stern des Sports in Gold wird am 23. Januar in Berlin verliehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.11.2022 | 19:00 Uhr