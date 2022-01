Stand: 22.01.2022 07:09 Uhr Rogeez: Zwei Schwerverletzte bei Hausbrand

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Rogeez in der Nähe von Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind am Freitag zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei mussten die beiden Bewohner des Hauses - eine 97-jährige Frau und ihr 68-jähriger Sohn - durch die Feuerwehr geborgen und in Krankenhäuser gebracht werden. Der Sohn kam mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Berlin. 72 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. | 22.01.2022 07:09

