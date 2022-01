Stand: 23.01.2022 07:49 Uhr Rogeez: Wohnhausbrand durch Zigarette ausgelöst

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Rogeez in der Nähe von Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) schließen die Brandursachenermittler einen technischen Defekt aus. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde das Feuer durch eine brennende Zigarette ausgelöst. Bei dem Brand am Freitag waren eine 97-jährige Frau und ihr 68-jähriger Sohn verletzt worden. Der Sohn so schwer, dass er in eine Spezialklinik nach Berlin geflogen werden musste. | 23.01.2022 07:48