Rövershagen: Prozess um Dreifachmord geht weiter

Stand: 17.11.2022 11:56 Uhr

Ein 27-jähriger Mann soll im Februar in Rövershagen seine Eltern und seine Schwester mit einer Armbrust ermordet haben. Am Landgericht in Rostock geht der Prozess weiter. Die Anträge der Verteidigung wurden größtenteils abgelehnt.