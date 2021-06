Stand: 14.06.2021 13:23 Uhr Rövershagen/Neubrandenburg: Zwei weitere "Schulen ohne Rassismus"

Die Europaschule in Rövershagen hat den Titel "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" erhalten. Das deutschlandweite Projekt setzt sich für mehr Demokratie und Toleranz ein. In der dafür nötigen Wahl stimmten mehr als 70 Prozent der Schüler und Mitarbeiter dafür. Auch die Evangelische Schule in Neubrandenburg hat in diesem Jahr den Titel "Schule ohne Rassismus" erhalten. Derzeit tragen in Mecklenburg-Vorpommern 53 Schulen diesen Titel - bundesweit sind es mehr als 3.400. | 14.06.2021 13:22