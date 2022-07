Stand: 02.07.2022 09:55 Uhr Rövershagen: Massenschlägerei unter Erntehelfern

Auf dem Erdbeerhof in Rövershagen bei Rostock sind am Freitagabend Erntehelfer aufeinander losgegangen. Laut Polizei waren ukrainische und rumänische Arbeiter nach Alkoholkonsum in Streit geraten. Kurzzeitig prügelten sich etwa 100 Männer. Drei Verletzte mussten klinisch behandelt werden. Einsatzkräfte aus Rostock und Sanitz beendeten die Handgreiflichkeiten. Die Ermittlungen unter anderem wegen Landfriedensbruchs und Körperverletzung dauern an. | 02.07.2022 09:54