Stand: 13.10.2020 07:56 Uhr Rövershagen: 17-jähriger fährt mit Motorrad auf Auto auf

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Auffahrunfall in Rövershagen (Landkreis Rostock) schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, fuhr der Jugendliche am Montag auf der Bundesstraße 105 anscheinend ungebremst auf ein Auto auf. Der Autofahrer hatte verkehrsbedingt bremsen müssen. Der 17-Jährige kam in eine Klinik. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. | 13:10.2020 07:54