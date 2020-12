Stand: 02.12.2020 17:50 Uhr Röbel: Vogelgrippe in Legehennen-Betrieb

In einem Legehennen-Betrieb südlich von Röbel (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist die Vogelgrippe ausgebrochen. Nach Angaben des Veterinäramts des Kreises müssen mehr als 20.000 Tiere getötet werden. Von den Einschränkungen wie einem kleineren Sperrgebiet und einem größeren Beobachtungsgebiet im Radius von etwa zehn Kilometern sind auch Geflügelhalter in Brandenburg betroffen. In Mecklenburg-Vorpommern gab es bereits im November mehrere Vogelgrippefälle. Mehr als 100 000 Hühner, Enten und Gänse verendeten oder wurden deswegen getötet. | 02.12.2020 17:32