Stand: 23.12.2020 07:52 Uhr Röbel: Vergessene Kerze - Brand in Pflegeeinrichtung

Bei einem Feuer in einer Pflegeeinrichtung in Röbel ist eine 88-jährige Frau leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte eine Kerze das Bett der Frau in Brand gesetzt. Die Frau konnte sich selbst aus ihrer Einraumwohnung retten. Die Pflegeeinrichtung wurde während der Löscharbeiten der Feuerwehr vorübergehend evakuiert. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Die 88-Jährige wurde in einer anderen Wohnung untergebracht. | 23.12.2020 08:00