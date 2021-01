Stand: 12.01.2021 14:12 Uhr Röbel: Polizei kontrolliert Autofahrer an der Autobahn

Im Hotspot-Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat die Polizei am Dienstag erstmals Autofahrer bei einer stationären Kontrolle auf die Einhaltung der neuen Corona-Regeln überprüft. An der Autobahnabfahrt Leizen bei Röbel wurden besonders Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen kontrolliert. Insgesamt hielten die Beamten 40 Fahrzeuge an. Nur ein Fahrer war unberechtigt unterwegs und musste verwarnt werden und umkehren. Die Polizei will die stationären Kontrollen neben den üblichen Streifenfahrten verstärken. | 12.01.2021 14:12