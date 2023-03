Stand: 29.03.2023 07:48 Uhr Röbel: Fußgänger auf A19 von Auto erfasst und tödlich verletzt

Auf der A19 in Brandenburg, nahe der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern bei Röbel, ist laut Polizei ein 78-jähriger Fußgänger von einem Auto erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Die beiden Insassen des Autos hätten einen Schock erlitten und seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Unfall ereignete sich der Polizei zufolge am Mittwochmorgen und führte zu Verkehrsbehinderungen zwischen Wittstock (Brandenburg) und Röbel, wo die A19 zur Spurensicherung zeitweise in beide Richtungen gesperrt wurde. Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall seien noch nicht bekannt.

