Röbel: Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung

Nach einem Feuer in Knüppeldamm in der Nähe von Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Ein etwa zwei zwei Hektar großes Roggenfeld hatte dort am Mittwoch gebrannt. Die Flammen griffen auch auf ein unbewohntes Ferienhaus über. 64 Feuerwehrleute waren im Einsatz, sie konnten aber nicht verhindern, dass das Haus bis auf die Grundmauern niederbrannte. Es entstand ein Schaden von insgesamt 160.000 Euro. | 21.07.2022 13:51

