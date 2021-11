Stand: 22.11.2021 18:45 Uhr Röbel: Bekannten aus Eifersucht niedergestochen

Vermutlich aus Eifersucht hat ein 26-jähriger Mann am vergangenen Sonnabend in Röbel (Mecklenburgische Seenplatte) einen Bekannten niedergestochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das 34 Jahre alte Opfer kurz nach Mitternacht auf dem Heimweg, als er den mutmaßlichen Täter traf. Nach einem Streit, bei dem es offenbar um die Freundin des 26-Jährigen ging, stach dieser den Älteren nieder. Der 34-Jährige konnte sich in den Hausflur vor seiner Wohnung flüchten, wo er blutüberströmt von einer Nachbarin gefunden wurde. Der 26-Jährige habe die Tat inzwischen gestanden, so die Polizei. | 22.11.2021 18:45