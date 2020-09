Stand: 01.09.2020 12:19 Uhr - NDR 1 Radio MV

Röbel: A19 nach Lkw-Unfall wieder frei

Auf der A19 zwischen Röbel und Waren (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Dienstagmorgen ein mit Lebensmitteln beladener Lastwagen verunglückt. Deshalb war die Autobahn in Richtung Rostock für mehrere Stunden in Richtung Norden gesperrt. Die Sperrung wurde gegen Mittag wieder aufgehoben. Wie die Polizei mitteilte, war der Lkw-Fahrer mit seinem Gespann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Der 31-jährige Fahrer kam verletzt in eine Klinik. | 01.09.2020 12:19