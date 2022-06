Stand: 07.06.2022 07:42 Uhr Ritzerow: Einbrecher stehlen Geweihe und Jagdtrophäen

Die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte fahndet nach Jagdtrophäen-Dieben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden 25 Geweihe von Hirschen und Rehböcken sowie weitere Präparate aus einem Jagdhaus bei Ritzerow entwendet. Unbekannte sollen das Gebäude zwischen Sonntag und dem Nachmittag des Pfingstmontags aufgebrochen haben. Der reine Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, die am Wochenende etwas Auffälliges beobachtet haben. | 07.06.2022 07:41