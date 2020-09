Stand: 27.09.2020 07:37 Uhr

Ritzerow: Autofahrer auf B104 mit umgestürztem Baum kollidiert

Am Sonnabendabend ist ein 47-jähriger Mann auf der B104 mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Der Fahrer war in Richtung Rosenow unterwegs, als in einem kleinen Waldstück unmittelbar hinter der Ortschaft Ritzerow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) plötzlich ein vom Wind entwurzelter Baum auf die Fahrbahn stürzte. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer leicht verletzt. Dieser konnte jedoch nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus Malchin entlassen werden. An dem Auto entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Unfallstelle wurde für den Fahrzeugverkehr für die Dauer von etwa einer Stunde voll gesperrt. | 27.09.2020 07:31