Rindertransporter kippt auf B110 bei Jarmen in den Graben Stand: 05.02.2025 15:52 Uhr Ein Lkw mit Rindern an Bord ist auf der B110 verunglückt. Der Fahrer blieb unverletzt. Eins der Rinder verendete noch am Unfallort. Die restlichen Tiere müssen notgeschlachtet werden.

In der Nähe von Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Mittwochmorgen ein Lkw mit Rindern von der Straße abgekommen. Der Tiertransport war auf der B110 in Richtung Jarmen unterwegs, rutschte hinter Groß Toitin in einen Graben und kippte auf die Seite. Warum ist nach Polizeiangaben noch unklar.

Rinder werden von Tierärzten untersucht

Der niederländische Fahrer konnte sich selbst aus dem qualmenden Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. Die 28 Rinder wurden am Nachmittag von zwei Tierärzten untersucht und nach und nach aus dem Transporter geholt. Eins der Tiere ist noch an der Unfallstelle verendet. Die restlichen Rinder müssen nun nach Einschätzung der Tierärzte notgeschlachtet werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 48.000 Euro.

B110 im Laufe des Tages gesperrt

Seit den Morgenstunden kam es auf der B110 immer wieder zu Vollsperrungen, weil der Lkw geborgen und die Tiere weggebracht werden mussten. Nach Angaben der Polizei soll die Bundesstraße noch weitere Stunden zur Bergung gesperrt bleiben.

