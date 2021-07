Stand: 21.07.2021 08:18 Uhr Riesenrad fahren für den guten Zweck

Die Betreiber des Riesenrads auf der Mittelmole in Warnemünde stellen morgen ab 13 Uhr ihr Fahrgeschäft kostenlos zur Verfügung. Im Gegenzug wird um eine Spende gebeten. Das Geld soll dann den Opfern in den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland Pflaz zu Gute kommen. | 21.07.2021 08:18