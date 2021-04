Stand: 21.04.2021 12:35 Uhr Ribnitz-Damgarten: See soll neue Steganlage bekommen

Die Stadt Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) plant eine Steganlage mit Aussichtsplattform. Sie soll gut 65 Meter in den Ribnitzer See ragen. Die Anlage soll dem Charakter einer Seebrücke entsprechen, wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Mittwoch sagte. Dass Land steuert für das neue touristische Angebot rund zwei Drittel der Investitionskosten von knapp einer Millionen Euro bei, so das Wirtschaftsministerium. | 21.04.2021 12:35