Ribnitz-Damgarten: Polizei fasst mutmaßlichen Tankstellenräuber Stand: 14.12.2023 08:46 Uhr Der Polizei ist nach einer Serie von Tankstellenüberfällen in der Region Rostock ein Fahndungserfolg gelungen. Ein 28-jähriger Mann wurde in Ribnitz-Damgarten festgenommen.

Am späten Mittwochabend ist der Mann der Polizei ins Netz gegangen. Der 28-Jährige steht im Verdacht, mehrere Tankstellen überfallen und ausgeraubt zu haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Rostocker wollte gegen 21 Uhr erneut eine Tankstelle in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) überfallen. Nach Angaben der Ermittler hätten intensive kriminalpolizeiliche Maßnahmen die Beamten jedoch auf die Spur des Deutschen geführt.

Tatverdächtiger hatte offenbar Komplizin

Außerdem wurde eine 26-jährige Frau verhaftet. Sie könnte die Komplizin des Tatverdächtigen gewesen sein. Beamte des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) konnten den Mann auf frischer Tat vorläufig festnehmen. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der 28-Jährige im Verdacht steht, insgesamt acht Raubüberfälle auf Tankstellen begangen zu haben. Bei seinen Überfällen soll er die Angestellten mit einer Pistole bedroht und Geld und Zigaretten erbeutet haben. Dabei war er auch maskiert. Verletzt wurde bei den Überfällen niemand. Inwieweit die 26-Jährige an den Taten beteiligt war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Rostock.

