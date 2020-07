Stand: 31.07.2020 13:47 Uhr - NDR 1 Radio MV

Ribnitz-Damgarten: Nach Brand Tatverdächtiger gefasst

Nach dem Brand in einem ehemaligen Möbelbetrieb in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Dem Jugendlichen wird vorsätzliche Brandstiftung vorgeworfen, teilte ein Polizeisprecher mit. Einzelheiten könne man aus ermittlungstaktischen Gründen und mit Rücksicht auf das Alter noch nicht nennen. Das Feuer war am frühen Donnerstagmorgen ausgebrochen. Der Schaden wird auf mehrere 100.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. | 31.07.2020 13:47