Stand: 30.07.2020 11:00 Uhr - NDR 1 Radio MV

Ribnitz-Damgarten: Feuer in leerstehender Lagerhalle

Ein Feuer in einer leerstehenden Lagerhalle eines ehemaligen Möbelproduzenten hat am Donnerstagmorgen einen Großeinsatz von Feuerwehren in Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) ausgelöst. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, mussten wegen der starken Rauchentwicklung mehrere Häuser im Umfeld des Brandherdes geräumt werden. Es bestehe Verdacht der Brandstiftung, so die Polizei. | 30.07.2020 11:00