Stand: 03.02.2020 06:53 Uhr - NDR 1 Radio MV

Ribnitz-Damgarten: Brand in Militärmuseum

Ein Feuer hat am Sonntag einen größeren Schaden im Technik-Museum Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) verursacht. Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Ein Vereinsmitglied des Museums hatte den Brand am Mittag in einer Ausstellungshalle entdeckt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ribnitz-Damgarten, Klockenhagen und Dierhagen konnten das Feuer schnell löschen, bevor es auf andere Ausstellungshallen übergriff.

Uniformen und Dokumente von NVA und Roter Armee zerstört

Der Schaden wird bislang auf 10.000 Euro geschätzt. Mehrere Uniformen, Dokumente und weitere Ausstellungsteile, die an die einstigen Militär- und Flugzeugeinheiten der Nationalen Volksarmee der DDR und der Roten Armee erinnerten, seien zerstört worden. Pütnitz war vor 1990 unter anderem ein großer Militärflugplatz. Derzeit wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Möglicherweise soll ein Gutachter zur Brandursache eingesetzt werden.

Weitere Informationen 1994: Russische Jets verlassen Pütnitz Mit dem Abzug der Jagdflieger aus Ribnitz-Damgarten geht im April 1994 die Ära der sowjetischen Besatzung in Ostdeutschland zu Ende. Die Spuren des Militärs sind bis heute sichtbar. mehr 17 Bilder NDR Info Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz NDR Info Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 03.02.2020 | 06:30 Uhr