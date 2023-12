Stand: 31.12.2023 07:44 Uhr Ribnitz-Damgarten: 100.000 Euro Schaden durch geplatzte Wasserleitung

An einer Kindertagesstätte in Ribnitz-Damgarten ist durch eine geplatzte Wasserleitung ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Der Polizei zufolge hatte eine Anwohnerin plätschernde Geräusche in der Straße gehört und die Einsatzkräfte informiert. Als Polizei und Feuerwehr kurz darauf eintrafen, sei das Wasser bereits in beiden Etagen aus den Fenstern getreten und die Gebäudefassade hinuntergelaufen. Die Feuerwehrleute stellten das Wasser ab. Das ausgetretene Wasser habe etwa ein Viertel des gesamten Gebäudes unbenutzbar gemacht. Hinweise auf eine Straftat gebe es aktuell nicht.

