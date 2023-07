Stand: 04.07.2023 16:20 Uhr Rheinmetall: Rüstungskonzern baut Werk in Nordrhein-Westfalen

Der Rüstungskonzern Rheinmetall will wichtige Bauteile für den Kampfjet F-35 künftig am Flughafen Weeze in Nordrhein-Westfalen herstellen. Direkt neben dem Airport soll eine neue Fabrik mit mehr als 400 Beschäftigten auf 60.000 Quadratmetern entstehen, wie Rheinmetall am Dienstag in Düsseldorf bekanntgab. 2025 soll die Produktion beginnen. Auch Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg hatte sich Hoffnungen auf das Werk gemacht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 04.07.2023 | 16:30 Uhr