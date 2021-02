Revisionsprozess Mordfall Leonie: Plädoyers erwartet Stand: 15.02.2021 06:10 Uhr Am Landgericht Neubrandenburg wird heute der Revisionsprozess im Fall Leonie fortgesetzt. Die Kammer will zunächst zwei Gutachter hören, um das Motiv des Täters besser einschätzen zu können. Danach werden die Plädoyers erwartet.

Im Revisionsprozess um den gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow (Kreis Vorpommern-Greifswald) vor dem Landgericht Neubrandenburg sollen heute die Schlussvorträge gehalten werden. In dem Verfahren muss das Landgericht noch einmal genauer das Motiv des im ersten Prozess wegen Mordes verurteilten Stiefvaters prüfen.

BGH hob Urteil in Teilen auf

Die Verteidigung wird eine Erklärung des 29-jährigen Angeklagten vortragen. Auch zwei Gutachter sollen gehört werden, um das Motiv des Angeklagten besser einschätzen zu können. Es muss geklärt werden, ob der Angeklagte wirklich geplant hatte, Leonie zu töten. Wegen dieser Frage hatte der Bundesgerichtshof (BGH) das erste Urteil in Teilen aufgehoben. Das Landgericht Neubrandenburg muss am Ende feststellen, ob es bei der bisherigen Strafe - lebenslängliche Haft bleibt - oder ob die Strafe milder ausfallen muss.

Sechsjährige starb nach Bestrafung durch Stiefvater

Leonie war am 12. Januar 2019 tot in der Wohnung der Familie in Torgelow gefunden worden. Der Stiefvater gab damals an, das Mädchen sei eine Treppe im Hausflur hinuntergestürzt und später an den Verletzungen gestorben. Das Gericht folgte dem nicht. Nach Einschätzung der Richter hatte die Mutter vor Gericht glaubhaft geschildert, wie Leonie und ihr damals zwei Jahre alter Bruder mehrfach vom Stiefvater misshandelt worden waren. Zuletzt sei die Sechsjährige Opfer einer Bestrafungsaktion des Mannes geworden, hatte der Richter erklärt.

