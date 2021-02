Rettung aus zugefrorenem See: Polizei warnt vor Betreten von Eis Stand: 05.02.2021 14:40 Uhr Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern warnt angesichts der niedrigen Temperaturen vor dem Betreten von Eisflächen. Auf dem Lübziner See kam es bereits zu einem Unfall, der aber glimpflich ausging.

Aufgrund der niedrigen Temperaturen in den vergangenen Tagen sind vielerorts in Mecklenburg-Vorpommern Seen, Flüsse und Kanäle mit einer Eisschicht bedeckt. Doch trotz der Minusgrade ist noch keine tragende Eisfläche vorhanden. Darauf wies die Polizei hin und warnte nach einem Rettungseinsatz am Freitag dringend vor dem Betreten von Eisflächen.

Mann und Retter brechen im Eis ein

Am Vormittag war ein 71-jähriger Mann in den Lübziner See in der Nähe von Bützow (Landkreis Rostock) eingebrochen. Anwohner alarmierten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Vor deren Eintreffen versuchten die Einwohner von Lübzin mit Wäscheleinen und einer Leiter erfolglos, den Mann aus dem Wasser zu holen. Beim Rettungsversuch durch einen Polizisten brach dieser selbst in das Eis ein und versank bauchtief im Wasser. Der 24-Jährige konnte herausgeholt werden und wurde von den Anwohnern mit Decken und Getränken versorgt. Dank einer Leiter glückte den Beamten anschließend doch die Rettung des 71-Jährigen. Er musste stark unterkühlt in ein Krankenhaus eingeliefert werden, der verunglückte Polizeibeamte setzte seinen Dienst nach einer heißen Dusche fort.

