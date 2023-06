Rerik wählt einen neuen Bürgermeister Stand: 30.06.2023 10:10 Uhr Rerik sucht einen neuen ehrenamtlichen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. Drei Kandidaten stellen sich am Sonntag zur Wahl.

Die Wahl war notwendig geworden, weil der bisherige Bürgermeister, Wolfgang Gulbis (SPD), Anfang des Jahres überraschend zurückgetreten war. Gulbis war fast 30 Jahre Bürgermeister in Rerik. National bekannt wurde er, weil er über Jahrzehnte verhindert hat, dass die brachliegende Halbinsel Wustrow bebaut wird. Zuletzt gab es Korruptionsvorwürfe gegen Gulbis, bewiesen sind die allerdings nicht. Nun stellen sich drei Kandidaten bzw. Kandidatin am Sonntag zur Wahl.

Die ausgebildete Krankenschwester und Erziehungswissenschaftlerin ist 58 Jahre alt und gehört keiner Partei an. Sie wird aber von der SPD unterstützt. Wegner-Repke ist neu in der Kommunalpolitik, aber stark ehrenamtlich engagiert in Rerik. Sie will sich unter anderem für neuen Wohnraum, mehr Zusammenhalt in der Gemeinde und Tempo 30 im Ort einsetzen.

Der 52-Jährige ist selbstständiger Lotse. Er hat Seeverkehr und Nautik studiert. Nebenbei hat er noch einen Fischereibetrieb. Als gebürtiger Reriker ist er ebenfalls ehrenamtlich stark engagiert im Ort. Auch er will sich für Wohnraum für die Reriker einsetzen, die Halbinsel Wustrow als Kleinod erhalten und den jahrzehntelangen Streit um die Immobilie beenden. Dann will er sich noch um Geld für Schulen und Kindergärten kümmern.

Er ist 59 und sitzt für die Freien Wähler in der Stadtvertretung. Er will sich für mehr Transparenz bei Entscheidungen und einen besseren Umgang im Ort kümmern. Graf ist Elektrohandwerksmeister, gebürtiger Reriker und wie die anderen Kandidaten im Ehrenamt aktiv. Seine Schwerpunkte: neue Wohnungen und, es müsse mit der Seebrücke und im Bereich Soziales vorangehen.

Wahlvorbereitungen laufen

Rund 1.900 Wahlberechtigte können ihre Stimmen in den drei Wahlbüros abgeben. Es gibt eine Besonderheit: Die Wahllokale sind nur von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Gegen 18 Uhr könnte es dank der 17 freiwilligen Wahlhelfer ein erstes "inoffizielles" Ergebnis geben. Allerdings: Bei den drei Kandidaten liegt es nahe, dass es zu einer Stichwahl kommen könnte. Die ist dann für den 17. Juli angesetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 30.06.2023 | 10:10 Uhr