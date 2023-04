Stand: 05.04.2023 13:59 Uhr Rerik: Einbrecher stehlen Tresor mit 10.000 Euro Bargeld

Am frühem Dienstagmorgen haben Unbekannte in Rerik einen Tresor mit 10.000 Euro Bargeld gestohlen. Laut Polizei sind die Täter über einen Hintereingang in das Büro einer Schiffahrtsfirma eingebrochen. Der Tresor wurde später ausgebrannt im Bereich Alt Bukow (Landkreis Rostock) aufgefunden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 05.04.2023 | 12:40 Uhr