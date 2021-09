Rerik: Betrunkene Frau fährt in Fußgängergruppe Stand: 02.09.2021 05:25 Uhr In Rerik (Landkreis Rostock) ist eine Betrunkene in eine Fußgängergruppe gefahren. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt.

In der kleinen Stadt Rerik ist es am Mittwochabend zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Eine alkoholisierte 53-jährige Autofahrerin kollidierte nach Angaben der Polizei mit einem parkenden Fahrzeug und geriet mit ihrem Wagen auf den Bürgersteig. Dort fuhr sie weiter und in eine Gruppe von fünf Frauen hinein. Eine Frau aus der Gruppe wurde überfahren und erlitt schwere Verletzungen. Zwei weitere Frauen wurden angefahren und leicht verletzt. Die Verletzten wurden zur ärztlichen Versorgung in die Krankenhäuser in Bad Doberan und Rostock gebracht.

Unfallfahrerin begeht Unfallflucht

Die betrunkene Frau war nach dem Unfall zunächst weitergefahren. Rund 50 Meter weiter konnten couragierte Passantinnen sie stoppen, indem eine die Fahrertür öffnete und mehrere andere sich vor das Fahrzeug stellten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Wert von 2,28 Promille. Die Beamten nahmen der Frau den Führerschein ab und ermitteln nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. Sie wurde aber nicht festgenommen, weil es keine Anzeichen für eine mutwillige Tat gab, wie ein Polizeisprecher sagte.

