Rentnerin durch brennenden Tannenbaum schwer verletzt Stand: 29.12.2021 10:51 Uhr Durch den Brand ihres Tannenbaums ist in Leezen eine Rentnerin schwer verletzt worden. Sie wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

In Leezen (Kreis Ludwisgslust-Parchim) hat eine 86-jährige Rentnerin durch den Brand ihres Tannenbaums schwere Verletzungen erlitten. Sie musste am Dienstagnachmittag mit kritischen Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus geflogen werden, wie die Polizei mitteilte. Ihr Ehemann erlitt leichte Brandverletzungen und eine leichte Rauchgasvergiftung. Er kam ebenfalls in eine Klinik.

Haus vorerst nicht bewohnbar

Gegen 17 Uhr hatte im Wohnzimmer des Einzelhauses der Weihnachtsbaum plötzlich Feuer gefangen, vermutlich wurde es durch eine brennende Wachskerze ausgelöst. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, konnte der Ehemann den Brand weitgehend löschen. Da einige Möbel durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen und mehrere Zimmer stark verrußt wurden, ist das Haus derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden vorerst auf mehrere Zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 29.12.2012 | 12:00 Uhr