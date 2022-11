Rekordtemperaturen in der Ostsee: Ist das Klima noch zu retten? Stand: 08.11.2022 13:35 Uhr Die Periode von Januar bis Oktober ist in diesem Jahr die wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Auch in Nord- und Ostsee war es im Sommer 2022 ungewöhnlich warm, wie aus Daten des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg hervorgeht.

In der Ostsee hätten die Oberflächentemperaturen im Sommer großflächig anderthalb Grad über dem langjährigen Mittel gelegen, vor der deutschen Küste habe die Abweichung ein Grad betragen. Zudem habe das BSH mehrere marine Hitzewellen verzeichnet. Es wies darauf hin, dass sich durch wärmere Meere die Verbreitung von Tierarten wie Fischen verändert. Zudem hätten die Meere selbst einen großen Einfluss auf Wetter und Klima.

Anstieg des Meeresspiegels, abschmelzen der Gletscher

Laut dem Bericht der Weltmeteorologieorganisation (WMO) hat sich die Erde seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bereits um etwa 1,15 Grad erwärmt. Rund die Hälfte des Anstiegs habe sich in den vergangenen 30 Jahren vollzogen. Mit dieser drastischen Erwärmung hätten das Abschmelzen von Gletschern, der Anstieg des Meeresspiegels sowie Extremwetterereignisse wie Starkregen und Hitzewellen zugenommen.

Backhaus sagte Teilnahme ab

Seit Sonntag läuft die UN-Klimakonferenz (COP27) in Scharm el-Scheich. Zwei Wochen lang ringen dort mehr als 190 Staaten um ehrgeizigere Klimaschutzzusagen. Der zuständige Landesklimaschutzminister Till Backhaus hat seine Teilnahme hingegen abgesagt. Backhaus erklärte, dass dies eine bewusste Entscheidung von ihm sei, "weil ich der festen Überzeugung bin, da kommt aktuell nichts bei raus". Und das sei bitter, so Backhaus weiter. Nach eigenen Angaben ist der SPD-Politiker als Mitglied der Umweltministerkonferenz zu dem Kongress in Ägypten eingeladen worden. Statt Sprüche zu klopfen, wie es andere machen würden, sei er in Mecklenburg-Vorpommern geblieben.

Weitere Informationen Der Klimawandel und der Norden Die weltweite Klimakrise trifft auch Norddeutschland. Wie kann die Energiewende gelingen? Welches sind die besten Lösungen? mehr Ostsee: Wie der Klimawandel dem Hering zusetzt Wissenschaftler sehen mit Sorge auf den Hering in der Ostsee: Immer weniger Jungfische wachsen im Greifswalder Bodden auf - Grund sei offenbar die Erwärmung des Wassers. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 27.10.2022 | 13:06 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Extremwetter